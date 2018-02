Spartak Moscou é multado por má conduta de seus torcedores

A Comissão de Controle e Disciplina da Uefa decidiu, nesta sexta-feira, multar em 30 mil euros (aproximadamente R$ 80 mil) o Spartak de Moscou pela má conduta de seus torcedores durante o empate em 0 a 0 com o Sparta de Praga, pelo grupo E da Copa da Uefa, em 29 de novembro. Segundo anunciou a Uefa, a comissão disciplinar responsabiliza o Spartak pela má conduta de seus torcedores, que lançaram rojões, invadiram o campo e tiveram atitudes racistas durante a partida. A equipe russa poderá apresentar um recurso contra a sanção em um prazo de três dias. Apesar da punição, as torcidas consideradas violentas continuam a promover suas "guerras particulares", marcando embates longe do campo de jogo, algo parecido com o que acontece no Brasil entre as principais torcidas organizadas.