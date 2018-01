S.Paulo descarta Luxemburgo e Cilinho O São Paulo já está se preparando para perder Oswaldo de Oliveira para a seleção brasileira. Hoje, o presidente Marcelo Portugal Gouvêa e o diretor de Futebol Carlos Augusto de Barros e Silva se reuniram pela primeira vez no ano para tratar do assunto treinador, porque Oswaldo deve ser chamado pelo presidente da CBF, Ricardo Teixeira, até sexta-feira. Alguns nomes foram cogitados, mas não houve uma definição sobre o técnico que vão procurar para negociar, embora dois estejam bem cotados, Ricardo Gomes, da seleção olímpica, e Geninho, do Atlético-MG. Uma coisa é certa no Morumbi. A vontade da maioria dos conselheiros não será atendida. Vanderlei Luxemburgo e Cilinho, os preferidos dos cardeais, estão descartados para assumir a equipe. Luxemburgo era o nome mais cotado para assumir o São Paulo no ano passado, após a demissão de Nelsinho Baptista. Mas sua fama de polêmico e "criador de caso", como diz o dirigente corintiano Antônio Roque Citadini, pesou contra. Gouvêa optou, então, pelo pacato Oswaldo. E, até agora, não mudou de idéia. Acha que o perfil do técnico, atualmente no Cruzeiro, não se encaixa com o estilo do clube. "É um grande técnico, que sabe mudar um jogo no intervalo, mas não ficaríamos satisfeitos se ele fizesse no São Paulo o que fez no Palmeiras", disse Gouvêa. No Palestra Itália, em 2002, o treinador havia montado o elenco para o Campeonato Brasileiro, mas depois trocou o clube pelo Cruzeiro. Cilinho, que comanda as categorias de base do São Paulo, não será promovido para os profissionais. Muitos acham que ele não se modernizou o suficiente para dirigir a equipe principal, embora tenha prestígio entre os conselheiros. "Ele montou aquele time do São Paulo em 1985, campeão paulista, mas depois não fez mais nada", disse um dirigente. Amanhã, o São Paulo encerra a novela Fabiano. O lateral pode, enfim, ser contratado. Felipe, ex-Vasco, foi oferecido e interessa. O presidente espera, também, renovar o contrato de Adriano, contanto que ele reduza o salário. E confirmou que Leandro não fica.