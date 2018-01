S.Paulo será destaque na Copa da Paz O São Paulo será a grande atração da World Peace King Cup, a Copa da Paz, em julho, na Coréia do Sul. Pelé fez elogios ao time e ao clube na apresentação oficial do torneio, quarta-feira, em Seul. O nome de Kaká foi comentado de boca em boca e foi destaque nos noticiários esportivos locais. Fora isso, os coreanos têm um respeito incondicional pelo futebol brasileiro. Pelé, organizador do torneio através da empresa Pelé Pro, disse: ?Senti não poder trazer meu time, o Santos. Mas acho que no momento o São Paulo é o grande time brasileiro. E como o torneio vai ser disputado aqui na Coréia do Sul, já escolhi meus favoritos para fazer a final: o São Paulo e o Ilhwa Chonma, o pentacampeão coreano.? Leia mais no Jornal da Tarde