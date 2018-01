São Paulo entra com recurso para ter Luis Fabiano em clássico

O São Paulo entrou nesta quarta-feira com um pedido de efeito suspensivo para tentar liberar a escalação de Luis Fabiano para o jogo do próximo domingo contra o Corinthians, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante recebeu na última sexta-feira uma punição de duas partidas por desrespeitar o árbitro no jogo com o Sport e teria que ficar fora do clássico.

O advogado do clube do Morumbi, Roberto Armelin, confirmou que recorreu da suspensão aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Agora o time aguarda a resposta, que não tem prazo definido, para saber se poderá contar ou não com o jogador no domingo.

Para poder convencer o STJD o São Paulo terá que buscar uma interpretação diferente da que é apresentada na Lei Pelé. O artigo 54 determina que o recurso de efeito suspensivo só pode ser recebido caso a punição aplicada exceda duas partidas. A estratégia do clube é buscar alguma brecha para conseguir colocar o jogador em campo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Luis Fabiano já cumpriu uma partida de suspensão automática (contra o Cruzeiro) e teria que ficar mais um jogo longe do time. O desfalque traria um problema para o técnico Juan Carlos Osorio, que já não pode escalar Alexandre Pato por questões contratuais e ainda perderia o camisa 9 no clássico.

REGULARIZADO

O nome do zagueiro Luiz Eduardo, de 28 anos, apareceu na edição desta quarta-feira do Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e agora o jogador está liberado para estrear pelo São Paulo. O defensor veio do São Caetano e treina desta a última semana junto com o elenco no CT da Barra Funda.