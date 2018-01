São Paulo vende 20 mil ingressos para clássico com o Corinthians

O São Paulo vendeu até o fim da tarde desta sexta-feira 20 mil ingressos para o clássico de domingo contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi. O clube colocou à venda 66.648 bilhetes e as bilheterias do estádio vão funcionar somente até o meio-dia de domingo. A partida começa às 16h.

Os preços para são-paulinos que não são integrantes do programa de sócio torcedor varia de R$ 30 (arquibancada) até R$ 120 (setor Soberano e arquibancada vermelha). Quem aderiu ao programa, tem descontos que variam de acordo com o setor e o plano de fidelização. Já para a torcida visitante, as vendas serão no Parque São Jorge até sábado às 17 horas. O preço é R$ 120.

O São Paulo tem encontrado no Morumbi a grande diferença para somar pontos na temporada. Foram 19 jogos no estádio com 16 vitórias, dois empates e uma derrota, justamente para o Corinthians, pelo Campeonato Paulista. Pelo Brasileiro, a equipe somou 20 dos 27 pontos como mandante.