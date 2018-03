Sport aguarda 30 mil torcedores na Ilha Com o time completo, o Sport entra em campo, nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro, com a disposição de abrir vantagem sobre o Atlético-MG, na disputa pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. Os ingressos para o jogo tiveram grande procura e a expectativa do clube é que 30 mil pessoas vão apoiar a equipe. O Sport está invicto nos cinco jogos que disputou na Copa do Brasil e já eliminou três adversários. O clube luta para se sair bem também nos outros dois torneios de que participa: Campeonato Estadual e Série B do Brasileiro. O objetivo é voltar à Primeira Divisão e reconquistar prestigio e redenção financeira.