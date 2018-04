Sport anuncia Marcelinho Paraíba e Tadeu como reforços

Marcelinho já havia defendido o Sport, emprestado pelo São Paulo, no segundo semestre de 2010, sendo o principal nome do time na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O meia de 35 anos estava sendo bastante aproveitado pelo técnico Paulo César Carpegiani no São Paulo, entrando no segundo tempo em quase todas as partidas da equipe paulista no ano. Marcou dois gols no Paulistão e participou de parte do último jogo do São Paulo, contra o Treze, na Paraíba, pela Copa do Brasil.

Junto de Tadeu e Marcelinho, chega ao Sport o goleiro Rodrigo Calaça, reserva de Harlei no Goiás. Os três serão apresentados na próxima terça-feira.