Sport anuncia novo patrocinador O Sport, que abre a fase final da Série B do Brasileiro na sexta-feira, contra o Brasiliense, anunciou nesta terça-feira que a empresa Lemon Bank será seu novo patrocinador de camisa, o maior da história do clube. A logomarca será estampada na frente e nas costas dos uniformes, gerando cerca de R$ 200 mil por mês aos cofres do time pernambucano. O Lemon Bank é uma rede bancária de conta popular, dona do Multibank e da Pague Fácil. Mesmo vivendo um momento positivo, o Sport anunciou o enxugamento no elenco. Nesta terça-feira, o clube dispensou oficialmente o meia Djalma e o lateral-esquerdo Juninho Goiano. De acordo com o diretor de futebol Wanderson Lacerda, o motivo foi econômico. "Vamos economizar cerca de R$ 25 mil", justificou. Com a saída de Juninho Goiano, o técnico Hélio dos Anjos deve improvisar o zagueiro Marcão, considerado o curinga do elenco do Sport, na lateral-esquerda. "Ele está sendo o jogador mais versátil do grupo, jogando bem nas laterais, na zaga e no meio-campo", afirmou o treinador. Ademar e Magal também disputam a posição de titular.