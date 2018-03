Sport anuncia retorno do atacante André, que estava no Sporting

Depois de pouco mais de um ano, o atacante André está de volta ao Sport. A diretoria do clube pernambucano anunciou neste domingo a contratação do jogador de 26 anos, que estava no Sporting, de Portugal, e assinou um pré-contrato válido por cinco temporadas com o time rubro-negro.

André se destacou com a camisa do Sport no Campeonato Brasileiro de 2015 e foi contratado pelo Corinthians para a temporada seguinte. Diante das más exibições no time paulista, a diretoria pernambucana já tentava seu retorno em 2016. A ida para o Sporting parecia distanciar essa possibilidade, mas a negociação teve um final feliz neste domingo.

Chega de saudade! André está de volta ao Sport: https://t.co/hAB620evg2 pic.twitter.com/7xdngu4lLI — Sport Club do Recife (@sportrecife) 5 de fevereiro de 2017

"Mais uma vez, venho dar uma boa notícia. Concluímos, agora pela manhã, a contratação do centroavante André, que foi nosso artilheiro em 2015. Todos estão de parabéns. Agradeço muito ao nosso vice-presidente de futebol (Gustavo Dubeux) e a todos os respectivos diretores", declarou o presidente do Sport, Arnaldo Barros.

O Sport explicou que adquiriu 70% dos direitos de André após uma longa negociação com o Sporting e também com o Corinthians, que ainda detinha parte do jogador. Os valores da transação não foram revelados, e a tendência é que o atacante desembarque no Recife já nesta segunda-feira.

Revelado pelo Santos, André se destacou na equipe paulista, mas fracassou na sequência no Dínamo de Kiev, Bordeaux, Atlético-MG e Vasco. Em sua primeira passagem pelo Sport, foi bem e marcou 14 gols em 34 jogos, antes de voltar a decepcionar no Corinthians e no Sporting. Agora, terá a oportunidade de retornar ao lugar em que viveu a melhor fase recente na carreira.