Sport aposta em nova dupla de ataque contra Barueri

A mudança na dupla de ataque foi provocada por dois motivos. O atacante Wilson está suspenso, enquanto o também atacante Vandinho foi punido por chegar atrasado ao treino - ele nem viajou com a delegação do Sport para Barueri. Melhor para Arce e Lincoln, que poderão jogar nesta quarta.

Com esse novo ataque, o treinador Péricles Chamusca espera acabar com o jejum de vitórias do Sport, que já dura nove jogos - os últimos cinco foram derrotas - e o deixou com 13 pontos. Mesmo porque, o clube pernambucano precisa reagir imediatamente para tentar escapar do rebaixamento.