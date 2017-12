Sport arranca empate em Santa Catarina O Avaí não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Sport e apenas empatou, por 1 a 1, nesta sexta-feira à noite, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar do mau resultado em casa, o time catarinense é vice-líder, com oito pontos, e ainda invicto. O Sport subiu da 16ª para a 11ª posição, com cinco pontos. O jogo teve dois tempos distintos. No primeiro, o Avaí encurralou seu adversário na defesa, criando inúmeras chances de gol, principalmente com os chutes de longa distância. O time pernambucano se preocupar apenas em se defender e mesmo assim saiu na frente com Cleisson, aproveitando de cabeça, aos 29 minutos, o cruzamento de Souza. O Avaí empatou aos 40 minutos, quando o zagueiro Téio desviou de cabeça, após cobrança de escanteio. O segundo tempo foi bem mais fraco tecnicamente. O Avaí não conseguiu manter o ritmo forte e ofensivo, enquanto o Sport ficou satisfeito com o ponto conquistado fora de casa. Na próxima rodada, o Avaí pegará o Brasiliense, sexta-feira, no Distrito Federal. O Sport atuará, terça-feira, em casa, diante do América-RN que empatou sem gols com a Portuguesa, no Canindé.