Sport ataca Brasiliense com Weldon Depois de uma semana de muitos treinos e expectativas, a equipe do Sport viajou, no final da tarde desta quinta-feira, para Brasília, onde enfrenta nesta sexta o Brasiliense pela segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro. Como o de costume nas vésperas de partidas importantes, o técnico rubro-negro, Hélio dos Anjos, evitou treinos físicos pesados e deu prioridade a atividades recreativas e exercícios com bola parada. No final da manhã desta quinta-feira, horas antes de embarcar, o treinador confirmou a escalação da equipe. A principal novidade ficou por conta da presença do zagueiro Marcão, curinga do elenco, que ocupará a vaga deixada pelo desligamento do lateral-esquerdo Juninho Goiano. O atacante Weldon se recuperou de uma conjuntivite e deve formar a dupla de ataque com Adriano Chuva. Apesar de ter feito declarações recentes criticando o desempenho de Weldon nos treinos, Hélio dos Anjos justificou a escolha apontando características positivas do jogador. ?Não podemos viver apenas de contra-ataques e velocidade. É necessário aproximação e retenção de bola. E Weldon é muito bom nisso." O próprio atleta assumiu que deixou a desejar e prometeu fazer diferente na partida desta sexta-feira. Gaúcho e Carlinhos estão de volta, após cumprirem suspensão automática. O Sport terminou a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B na quarta posição e agora vai brigar com Palmeiras, Brasiliense e Santa Cruz por duas vagas no quadrangular final. Nesta nova fase, os quatro times de cada grupo se enfrentam em turno e returno, classificando-se os dois primeiros.