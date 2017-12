Sport avança com 100% na Copa São Paulo e quatro jogos estão definidos na 4ª fase O Sport é mais um clube classificado para a quarta fase da 47.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto (SP), o time pernambucano bateu o Juventude por 1 a 0 e segue vivo na disputa pelo título. Vinícius Bala marcou o único gol do jogo.