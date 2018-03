Sport busca reabilitação na Série B O Sport Recife entra em campo na noite (20h30) desta sexta-feira para a partida contra o América-RN com objetivos claramente definidos. O time quer se recuperar da derrota sofrida para o lanterna União São João (3 a 2) na rodada passada, em Araras e, de quebra, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B ao lado do rival Náutico, que já está conquistou 19 pontos. O técnico Hélio dos Anjos acha que o Sport tem condições de fazer um bom jogo e assumir a ponta do campeonato, mas diz que está preocupado com o campeonato pernambucano. "Esta disputa paralela está nos atrapalhando", diz ele. Na terça-feira, o Sport venceu o Santa Cruz, por 1 a 0, e está cada vez mais perto do título estadual de 2003. O time lidera o quadrangular com 9 pontos, seguido por Náutico (4), Santa Cruz (3) e AGA (1). O primeiro turno foi vencido pelo Santa, o segundo pelo Sport que se vencer o terceiro entra com vantagem num jogo decisivo com seu rival. O técnico do América-RN, Ademir Fonseca, no começo da semana, entregou o cargo à diretoria. O problema no clube são os freqüentes atrasos de pagamento. O time potiguar, que vem de um empate de 3 a 3 em casa com o Brasiliense, precisa da vitória para não perder o contato com os primeiros colocados. Pelo regulamento, os oito melhores da primeira fase seguem na luta pelas duas vagas na Série A de 2004. O Sport é sétimo colocado com 16 pontos, enquanto o América é 14ºcom 13 pontos.