Sport colhe frutos do ?projeto 2003? O bom desempenho do Sport na Copa do Brasil, invicto e com boas chances de se classificar às semifinais após a goleada de 4 a 0 sobre o Atlético-MG, é resultado de um trabalho planejado. O fato de ser o único integrante da Série B a disputar a atual fase do torneio nada tem a ver com a sorte, de acordo com o seu técnico Hélio dos Anjos. A diretoria investiu forte, determinada a fazer de 2003 o ano da recuperação e redenção do clube, que caiu para a Segunda Divisão em 2001, mergulhado numa tremenda crise. ?Só não perdeu jogo de damas porque não competiu?, nas palavras do seu gerente de futebol Vandérson Lacerda. As metas eram claras: ganhar o campeonato estadual (ainda não encerrado), voltar à Primeira Divisão e fazer bonito na Copa do Brasil. Agora, o time sonha em ganhar o título da competição nacional e disputar a Copa Libertadores da América. Além de trazer o técnico Hélio dos Anjos (ex-Juventude), que já comandou a equipe com sucesso em 96/97, o clube contratou nove jogadores, dois auxiliares técnicos e um preparador físico, todos indicados pelo treinador. Na opinião do técnico, foi possível montar uma ?equipe operária?. Confiante e coesa, a equipe está imune aos deslumbramentos, na avaliação do treinador. "Não é por se tornar agora alvo da mídia que o time irá perder o equilíbrio", disse ele. "Uma das coisas que trabalhamos muito nos jogadores é a cabeça, sem esquecer o preparo físico, a alimentação, o treinamento técnico e tático". Adriano Chuva (ex-Grêmio), Valdir Papel (Guarani), Wéldon (ex-Santos), Sílvio Criciúma (ex-Goiás) e Ataliba (Coritiba) foram alguns dos reforços que se adaptaram às condições financeiras do clube e ao espírito de equipe defendido por Hélio dos Anjos, que manteve a base do time com os jogadores da casa Gaúcho, Cléber, Nildo. Já os novos auxiliares técnicos - Marcelo Mendes e Edmar Vasconcelos - e o preparador físico Alexandre Irineu se integraram ao grupo local, que inclui o médico João Marílton, o fisiologista Inaldo Cunha, o preparador de goleiros Ivan, a nutricionista Flávia Carvalho e o massagista Catatau. "Todos vestiram a camisa e as expectativas são as melhores", assegurou o treinador.