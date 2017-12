Sport comemora a volta de titulares Depois de empatar por 0 a 0, contra o Marília, no último sábado, na Ilha do retiro, a equipe do Sport se prepara para enfrentar, na próxima quarta-feira o Palmeiras, no estádio do Parque Antarctica. Apesar da irritação causada pelo resultado contra a equipe do interior paulista, os rubro-negros não esconderam o alívio diante do empate entre o Palmeiras e Botafogo (1 a 1), também no sábado. Nesta segunda-feira, o Sport retoma os treinamentos e a expectativa é de que o clima melhore com o retorno dos titulares Sílvio Criciúma e Ataliba, suspensos da partida contra o Marília por estarem cumprindo punição. A dupla é uma das principais armas do técnico Hélio dos Anjos para evitar o crescimento do ataque palmeirense na próxima quarta-feira. Neste domingo, o dia foi dedicado ao descanso e de conversas entre a equipe técnica e os jogadores. Pela manhã, apenas um leve treino. No período da tarde, os jogadores foram liberados para passar o resto do dia com suas famílias. Uma das maiores preocupações de Hélio dos Anjos, no entanto, continua sendo o ataque rubro-negro. Contundidos, Valdir Papel e Adriano Chuva ainda dependem de liberação do departamento médico para que retomar os treinos com bola. "Estamos confiantes de que vai dar tudo certo e seremos liberados. A equipe toda está fazendo um bom trabalho e acreditamos que isso vai continuar. Estou me dedicando aos exercícios da fisioterapia e acredito que estarei em campo na quarta-feira", declarou Valdir Papel, que luta para se livrar de uma luxação no ombro esquerdo. Um dos maiores exemplos de perseverança na equipe rubro-negra é o do zagueiro Gaúcho - um dos atletas mais atuaram este ano, no Sport. O terceiro maior artilheiro do time na temporada vem tomando antiinflamatórios desde março, por conta de uma inflamação no púbis. As fortes dores na região da virilha não permitem que Gaúcho siga o ritmo dos demais companheiros, nos treinamentos. "Ou eu jogo, ou treino", afirmou, resignado. "Faz dois meses que não treino normalmente", acrescentou. A seqüência de jogos decisivos, que vem ocorrendo desde junho, provocou um desgaste em vários jogadores rubro-negros. Com a pubialgia, o zagueiro-artilheiro foi um dos mais afetados. "Depois dos jogos, fico acabado", afirmou o jogador, que não vem participando dos treinos regenerativos, sempre após as partidas.