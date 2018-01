Sport completo contra o Flu no Rio O técnico do Sport, Hélio dos Anjos, está confiante no bom desempenho do seu time, nesta quinta-feira, contra o Fluminense, no Rio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. "Se é difícil para nós vencer o Fluminense, também será difícil para eles vencer o Sport", afirmou o treinador. A equipe não tem desfalques e Hélio dos Anjos garantiu que vai cobrar mais rendimento de todos já que o Maracanã tem ótimo gramado. Os atletas estão de moral alto, pois acabam de vencer o segundo turno do campeonato estadual, candidatando-se ao título. No último treino realizado antes de embarcar para a capital carioca, o técnico colocou Carlinhos de volta à lateral enquanto Barão voltou para a reserva.