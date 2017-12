Sport confirma Garanhuns para domingo Confirmado: o jogo de domingo Sport x Palmeiras será realizado no Estádio Sete de Setembro, em Garanhuns, no agreste, a 223 quilômetros do Recife. A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) definiu oficialmente o estádio hoje à tarde e garantiu que o campo atende aos requisitos exigidos pela CBF. O vice-presidente da FPF, Davi Sabino, negou que o gramado estivesse esburacado e em situação precária, como foi levantado na imprensa local. "O Sport não iria levar o Palmeiras para um campo ruim, porque ele também seria prejudicado", afirmou ele, ao afirmar que desde a declaração do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, há 15 dias, anunciando que o time pernambucano poderia perder o mando de campo, providências começaram a ser tomadas pelo Sport e pela FPF para que o campo de Garanhuns estivesse em ordem no dia do jogo, já que este era o campo mais viável do Estado. Segundo ele, o Sete de Setembro foi vistoriado pelo CREA, Corpo de Bombeiros e companhia estadual de eletricidade (Celpe) e o gramado, seco devido à falta de chuva no semi-árido, vem sendo aguado e adubado pelo Sport, para oferecer melhor condição de jogo. "Não haverá incidente de qualquer qualidade", garantiu ele. "Modéstia à parte, somos eficientes no cumprimento das normas, e o campo está dentro dos requisitos". A direção do Sport reforçou que a equipe jogou três vezes no Sete de Setembro, no Campeonato Pernambucano, sem qualquer problema. Antes de se bater o matelo pelo estádio de Garanhuns, cogitou-se que a partida poderia ser realizada em Serra Talhada, no sertão, mas ali o campo não tem capacidade para 10 mil pessoas, como previsto pela CBF. O Sete de Setembro abriga 12 mil pessoas, mas por questões de segurança, será permitido um público de no máximo 11 mil pessoas no domingo. A possibilidade de realização do jogo em João Pessoa (PB) ou Maceió (AL), foi descartada desde o início pelo Sport. É que nestes Estados haveria torcida favorável ao Palmeiras, prejudicando ainda mais o time, que perdeu o mando de campo porque conselheiros do clube invadiram o gramado em um jogo contra o Palmeiras, na Ilha do Retiro, no mês passado.