Sport confirma interesse do Inter em Danilo Fernandes

Danilo Fernandes foi um dos grandes destaques da boa campanha do Sport no Campeonato Brasileiro do ano passado. Aproveitou uma lesão de Magrão para assumir a titularidade e manteve a condição e o ótimo nível de atuações nesta temporada. O bom momento gerou interesse de outros clubes, como o Internacional, que quer o goleiro para substituir Alisson.

O próprio Sport admitiu ter recebido uma proposta do Inter. Em nota oficial divulgada na tarde desta sexta-feira, o clube pernambucano revelou ter realizado uma reunião com representantes gaúchos na última quinta. Os dirigentes, no entanto, decidiram adiar a negociação.

"Representando o Sport Club do Recife, o executivo de futebol, André Zanotta, recebeu, no dia de ontem, representantes do Sport Club Internacional. Nesta conversa, o clube gaúcho manifestou, de forma oficial, o interesse no goleiro Danilo Fernandes. Após a conversa, ficou decidido que os clubes voltarão a conversar somente após o término da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano, quando a direção rubro-negra voltará a se pronunciar sobre o assunto", explicou.

A urgência do Inter em contratar um novo goleiro aconteceu porque o clube gaúcho já negociou o seu titular, e também da seleção brasileira, Alisson. O jogador foi vendido para a Roma, onde deverá atuar a partir da próxima temporada europeia, no meio do ano.

Com isso, os dirigentes colorados passaram a observar Danilo Fernandes. Formado no Corinthians, onde teve pouquíssimas oportunidades, o goleiro chegou ao Sport no início de 2015 e tem contrato até dezembro. A intenção do Inter, no entanto, é conseguir sua liberação antes do término do vínculo, no meio do ano.