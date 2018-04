Sport confirma Marcelo Martelotte como novo técnico

O clube informou que Martelotte será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira, na Ilha do Retiro, mas antes disso já irá acompanhar atentamente o primeiro jogo do Sport nesta Série B, no qual o time será dirigido pelo técnico interino Gustavo Bueno.

Martelotte vinha dirigindo o Santa Cruz e foi eleito o melhor técnico do último Campeonato Pernambucano, conquistado pela equipe ao bater justamente o Sport na final. O time venceu os dois confrontos da decisão, o primeiro por 1 a 0, no Arruda, e o segundo por 2 a 0, na Ilha do Retiro.

Antes de treinar o Santa Cruz, Martelotte foi técnico do Ituano no ano passado, depois de ter trabalho como auxiliar de Muricy Ramalho no Santos em 2010 e 2011.