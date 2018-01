Sport contrata o treinador Edinho O Sport Recife anunciou, na tarde desta segunda-feira, Edinho Nazaré como o novo técnico do time para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele substitui Zé Teodoro, demitido após a derrota para a Anapolina, por 1 a 0, no interior de Goiás. Ele chegou ainda à noite à capital pernambucana e na manhã desta terça-feira será apresentado aos jogadores. Já confirmado no cargo, o ex-treinador do Brasiliense, que este ano foi campeão paranaense com o Atlético, disse que chega com a missão de classificar o time, 14.º colocado, com 18 pontos, para a segunda fase. A sua estréia acontecerá diante do Náutico, sábado, no clássico local.