Sport cumpre tabela contra Paulista Sem chances de classificação para a próxima fase, o Sport se despede neste sábado do Campeonato Brasileiro da Série B contra o Paulista. Por causa disso, o time pernambucano entra em campo tentando apenas não encerrar a temporada com mais uma derrota. Somando 28 pontos em 22 jogos, o time rubro-negro ocupa a 14ª posição na classificação da segundona. Mesmo antes de cumprir o último compromisso na Série B deste ano, a diretoria do Sport já começou a discutir a renovação do elenco, antecipadas pelas saídas prematuras dos jogadores Nildo, Jean Carlos, Robgol e Ricardinho. A diretoria do rubro-negro pernambucano já manisfestou a intenção de manter o técnico Heriberto da Cunha no cargo e o interesse em continuar com os atletas Sílvio Criciúma, Maizena, Cleisson e Canela na equipe.