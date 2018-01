Sport derrota Fluminense no Maracanã O Fluminense voltou a jogar mal e perdeu para o Sport, por 1 a 0, no Maracanã, na primeira partida das oitavas-de-final da Copa do Brasil. Com o resultado, o Tricolor precisará vencer por dois gols de diferença no jogo de volta, na próxima semana, no Recife. Um empate classificará o time pernambucano. O ataque do Fluminense decepcionou nos últimos jogos e sua dupla formada por Ademílson e Fábio Bala entrou no jogo disposta a apagar a má fase. Mas os dois jogadores voltaram desperdiçar muitas chances de gol. O Sport aproveitava as falhas da zaga tricolor e também buscava abrir o marcador. Aos 22 minutos, veio a ducha de água fria nas pretensões do Fluminense. O atacante Valdir Papel entrou na área e chutou rasteiro, sem chances para o goleiro Fernando Henrique. Na comemoração, Ricardinho, que estava no banco de reservas, invadiu o campo, recebeu cartão amarelo. Com o gol sofrido, o Fluminense partiu com tudo em busca do empate. Novamente o ataque voltou a perder boas oportunidades. Em duas jogadas do meia Alex Oliveira, o Tricolor quase conseguiu marcar. Na primeira, Fábio Bala, livre dentro da área, desviou para fora. Na segunda, Zada finalizou para boa defesa do goleiro Maizena. No segundo tempo, o Sport retornou mais recuado, tentando surpreender o Fluminense em contra-ataques. Como o placar era péssimo para o Tricolor, o time, mesmo que desorganizado, buscava o empate a todo custo. Mas Fábio Bala continuou perdendo gols, irritando o torcedor. O atacante chegou a arriscar um voleio, após cobrança de escanteio, mas Maizena defendeu. Ficha Técnica: Fluminense: Fernando Henrique; Zada, César, Rodolfo e Jadílson (Júnior César); Marcão, Marciel, Alex Oliveira e Carlos Alberto (Eduardo); Ademílson (Marcelo) e Fábio Bala. Técnico: Renato Gaúcho. Sport: Maizena; Carlinhos (Barão), Gaúcho, Sílvio Criciúma e Juninho; Ataliba, Fernando César, Cléber e Nildo (Everton); Valdir Papel (Ricardinho) e Adriano Chuva. Técnico: Hélio dos Anjos. Gol: Valdir Papel aos 22 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Paulo César Oliveira (SP). Cartão amarelo: Ricardinho, Ademílson, Valdir Papel e Fernando César. Renda: R$ 39.027,00. Público: 4.442 pagantes. Local: Maracanã.