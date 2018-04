Sport derrota o Paraná, conta com ajuda e entra no G-4 O Sport entrou de vez na briga pelo acesso à elite do Campeonato Brasileiro, o que parecia impossível há algumas rodadas. Neste sábado, o time pernambucano derrotou o Paraná por 3 a 0, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 37.ª e penúltima rodada da Série B, e contou com tropeços dos adversários diretos para entrar no G-4.