Sport desconfia de "armação" no STJD O presidente do Sport, Severino Otávio, reagiu com indignação à declaração do presidente do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, sobre um novo julgamento do clube pernambucano devido aos incidentes ocorridos no jogo com o Palmeiras dia 11 de outubro. "Desconfio de armação", afirmou ele, ao lembrar que o Sport foi julgado e absolvido na 1ª Comissão do STJD, semana passada, depois que o auditor viu as fitas de vídeo da partida e entendeu que não cabia punição ao clube. Ele alertou para duas irregularidades cometidas por Zveiter. Primeiro, de acordo com Otávio, ele não poderia intervir, porque o processo ainda não foi arquivado. Segundo, ele já anunciou quem vai se beneficiar com uma eventual punição de perda de mando de campo do Sport, no caso o Palmeiras. Além disso, o dirigente do clube frisou que o processo será reaberto pelo auditor da 3ª Comissão do tribunal, o mesmo que puniu o Marília, ao seu ver, injustamente. "É tudo muito estranho", afirmou. Severino Otávio lembrou que quem provocou toda a confusão naquela partida (2 x 1 para o Palmeiras) foi o goleiro do time paulista, Marcos, que fez uma simulação e depois, em entrevista a Juca Kfouri, em um programa de televisão, reconheceu que o atacante do rubro-negro, Ricardinho, não tinha tocado nele. "Mesmo assim, Marcos sequer foi convocado", observou. Para o dirigente, a intenção é a de favorecer Palmeiras e Botafogo. Se isto acontecer, segundo ele, não será a primeira vez que os grandes tentam sufocar os menores. "Em 1996, o Sport estava ganhando por 2 a 0 num julgamento do STJD contra o Palmeiras, que lhe daria os pontos do time adversário por ter colocado em campo um jogador em situação irregular", contou. "O julgamento foi então interrompido e na volta houve uma virada, beneficiando, é claro, o Palmeiras". O presidente disse temer uma punição que considera inexplicável, mas antecipou que a revolta apenas estimulará o time, que terá apoio redobrado da torcida e dos seus dirigentes. E afirmou que não irá aceitar, no caso de punição, que o Sport jogue em outro Estado.