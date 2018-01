Sport desfalcado contra a Portuguesa A equipe do Sport vai bastante modificada para a partida contra a Portuguesa, neste sábado, em Recife, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B. O time rubro-negro precisa de uma vitória para garantir sua classificação sem depender de outros resultados. Nos dois últimos jogos em casa, porém, o Sport não passou de empates - contra Anapolina e América-MG. O técnico Hélio dos Anjos, terá vários problemas para resolver. O lateral-esquerdo Juninho Goiano não se recuperou de uma lesão muscular e está fora da partida. O volante Fernando César também não deve enfrentar a Lusa. O jogador voltou a sentir dores na coxa e está praticamente vetado pelo departamento médico. Vágner Mancini, que já vem atuando na posição, deve continuar na equipe titular. O treinador deverá alterar bastante a defesa. Apenas dois titulares deverão ser mantidos: o goleiro Maizena e o zagueiro Silvio Criciúma. Barão deve ocupar a vaga de Carlinhos na lateral-direita e Marcão formaria a dupla de zaga com Criciúma. Magal e Ademar brigam pela posição na lateral-esquerda.