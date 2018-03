Sport deve manter esquema de 3 volantes O Sport enfrenta o Marília, nesta terça-feira, consciente que o adversário precisa vencer para compensar a derrota para o Vila Nova de Goiás. O time pernambucano ainda não recebeu os reforços para o ataque - dois atacantes e um meia devem ser contratados - e tem adotado um esquema de jogo cauteloso, com três volantes. A estréia deu certo, com uma goleada de 3 x 0 sobre o Caxias. Depois de um desempenho fraco no Estadual, o Sport está concentrado no Brasileiro. Para enxugar a folha e poder trazer mais reforços, dispensou 12 jogadores.