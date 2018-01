Sport doará renda de último jogo do Brasileiro para vítimas de acidente

A diretoria do Sport anunciou nesta sexta-feira que vai doar toda a renda líquida do duelo contra o Figueirense, dia 11, na Ilha do Retiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, às famílias dos jogadores da Chapecoense que foram vítimas de acidente aéreo da última terça-feira.

Mais do que isso, o presidente João Humberto Martorelli convocou todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro a fazerem o mesmo. "Eu proponho que a renda de todos os jogos da última rodada sejam doadas para a Chapecoense com destinação às famílias das vítimas. Essa homenagem é a mais concreta que podemos fazer", afirmou, em entrevista coletiva.

O dirigente lembrou do atacante Thiaguinho, que havia ficado sabendo recentemente que sua esposa está grávida. "Vi que a Chapecoense tem seguro. Mas é suficiente para essa criança a vida toda?", questionou.

Além do apoio financeiro à Chapecoense, o dirigente ainda sugeriu ações para homenagear o clube abalado pela tragédia de terça-feira, incluindo jogar com a camisa da Chapecoense e vestir o mascote do Sport, o Leão, de verde e branco, as cores do time de Santa Catarina.

O Sport ainda briga contra o rebaixamento e precisa vencer o Figueirense na ultima rodada para não depender de outros resultados. O clube tem renda bruta média de R$ 231 mil de arrecadação com bilheteria no Brasileiro, sendo que em nenhum jogo a renda bruta superou R$ 500 mil.