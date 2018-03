Sport e Brasiliense empatam sem gols A noite de sexta-feira, efetivamente, não foi boa para os times pernambucanos no Campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo jogando em casa, na Ilha do Retiro, o Sport apenas empatou sem gols com o Brasiliense. O empate deixou os dois times com 21 pontos, ainda entre os oito primeiros colocados. O time de Recife teve tudo para vencer o jogo. Desde a primeira metade do primeiro tempo o Brasiliense atuou com um jogador a menos, devido a expulsão de Batata. Apesar de criar inúmeras chances, o Sport não conseguiu superar o goleiro Donizete. Em Natal, o Santa Cruz perdeu para o América-RN, por 2 a 0, na estréia do técnico Wagner Oliveira que substituiu a Ademir Fonseca. Os dois times somam 18 pontos. Os gols foram marcados no primeiro tempo com Edinho, cobrando falta, aos 19 e Helinho, aos 39 minutos. No Estádio Serra Dourada, em Goiânia, o Vila Nova venceu o Ceará, de virada por 2 a 1. Todos os gols saíram no segundo tempo. Marco Antônio abriu o placar aos 11 minutos para o Ceará, mas o time goiano virou com Aldrovani aos 27 e Naílton aos 37. Os dois times, agora, somam 19 pontos.