Sport e Grêmio vencem e avançam à terceira fase da Copa São Paulo

Mais dois times garantiram vagas na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior na manhã deste sábado. Sport e Grêmio venceram suas partidas e seguem vivos na competição. Pior para Tanabi e Desportivo Brasil, dois paulistas, que ficaram pelo caminho.

Jogando no Estádio Novelli Júnior, em Itu, o Grêmio foi surpreendido pelo Desportivo Brasil, que abriu o placar com um gol de Thiago logo no primeiro minuto, mas Luan e Klauss viraram o placar e garantiram a vitória por 2 a 1 e a classificação.

Na próxima fase, o time gaúcho volta a enfrentar um adversário da primeira fase, o Ituano, que se classificou com vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta na sexta-feira.

Em Tanabi, no Estádio Alberto Victolo, o Sport conseguiu eliminar os donos da casa com a vitória apertada, por 1 a 0, gol de Fábio. O time pernambucano segue com 100% de aproveitamento e, na terceira fase, vai enfrentar o Juventude, que se classificou com vitória sobre o Atlético-PR por 2 a 1.

Além de Grêmio, Sport, Juventude e Ituano, também estão classificados Primavera-SP e Internacional. Os outros 22 times que seguem sonhando com o título serão definidos neste final de semana, com mais dez jogos neste sábado e 12 no domingo.