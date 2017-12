Sport e Marília empatam sem gols no Recife A equipe do Marília conseguiu arrancar um empate sem gols neste sábado, no estádio Ilha do Retiro, contra o Sport, num jogo morno, válido pelo quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar do bom resultado conquistado, o técnico da equipe paulista, Luiz Carlos Ferreira, criticou a atuação do time. Para o Sport, que por jogar em casa tinha a tarefa de vencer, resta tentar a recuperação nos jogos seguintes contra Palmeiras e Botafogo, ambos fora de casa. O jogo começou com forte pressão do time pernambucano, que partiu para cima da equipe do Marília e parecia até que abriria o placar rapidamente. Nildo cobrou falta, aos 5 minutos, e assustou a defesa adversária. Na seqüência, a dupla Nildo e Wéldon criou bom jogada após cobrança de escanteio, mas sem sucesso. A partir daí, o Sport permitiu ao Marília crescer no jogo. O representante do interior paulista levou mais vantagem nas bolas paradas. Aos 21 minutos, Maizena defendeu falta cobrada por Delani. Logo depois, aos 24, a bola bateu no travessão antes de sair, depois da cobrança de falta de Andrei. Os desfalques do Sport e os erros nos passes de bola prejudicaram o futebol do Leão do Norte. Sem muita movimentação, o jogo seguiu morno até que, aos 34 minutos, Mauro fez boa defesa após chute de Wéldon. A partida continuou com as duas equipes sem objetividade. O segundo tempo da partida começou diferente. O time paulista voltou mais disposto depois das orientações do técnico Luiz Carlos nos vestiários. Apesar da maior ofensividade do visitante, o Sport voltou mais equilibrado para o jogo. Aos 8 minutos, Nildo desperdiçou grande chance, em cobrança de falta de Mancini. A partir dos 21 minutos, quando Nildo tentou encobrir o goleiro do Marília, Mauro faz uma série de boas defesas, garantindo o empate. Na próxima rodada do quadrangular final da Série B, a equipe do Marília enfrenta o Botafogo em Presidente Prudente (SP) por ter perdido o mando de campo. Já o Sport vai a São Paulo encarar a equipe do Palmeiras.