Sport e Santa Cruz perto da vaga na Série B Santa Cruz e Sport ficaram muito perto da vaga na próxima fase da Série B do Campeonato Brasileiro, depois da disputa dos jogos desta terça-feira, pela penúltima rodada da etapa de classificação. Enquanto o Santa Cruz venceu de virada o Ceará, por 2 a 1, o Sport ficou no 0 a 0 com o Caxias. Num jogo bastante nervoso, com mais de 30 mil torcedores no estádio do Arruda, em Recife, o Santa Cruz conseguiu difícil vitória. Foram quatro expulsões: a primeira do time da casa, aos 4 minutos, quando Fabrício levou vermelho. Depois, o Ceará perdeu Roberto, também no primeiro tempo, e Marcelo Santos e Roberto Ramos, ambos na segunda etapa. O primeiro gol foi do Ceará, com o atacante Sérgio Alves, aos 6 do primeiro tempo. Na segunda etapa, com dois homens a mais em campo, o Santa Cruz virou. Hélder empatou aos 29 e Erivelton, de pênalti, fez 2 a 1 aos 47. Com a vitória, o Santa Cruz chegou aos 35 pontos, passando ao 4º lugar - enfrenta o Londrina na última rodada, dia 27. Já o Ceará permanece com 29 e vai apenas cumprir tabela contra o Marília. Quase lá - O Sport também está bem perto da segunda fase, depois de empatar por 0 a 0 com o Caxias, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. O time pernambucano chegou aos 34 pontos e precisa de um empate na última rodada, dia 27, quando recebe a Portuguesa em Recife. Enquanto isso, o Caxias ficou com 21 pontos e ainda está ameaçado pelo rebaixamento. Seu último jogo será diante do Mogi Mirim, dia 27, no interior paulista.