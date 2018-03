Sport elimina Sete de Setembro e pega Boavista na 3.ª fase da Copa do Brasil

O Sport garantiu sua vaga na terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Sete de Dourados (MS) por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, na Ilha do Retiro, no Recife (PE). O seu adversário agora vai ser o Boavista que, mais cedo, eliminou a Portuguesa ao vencer por 2 a 0, no Canindé.

Leandro Pereira brilhou no primeiro tempo marcando dois gols. O terceiro saiu na etapa final com Rogério, logo aos dois minutos. A partir daí, com o adversário batido, o time pernambucano só tocou a bola para administrar o resultado.

Outros grandes também avançaram com goleadas em casa. O Internacional fez 4 a 1 sobre o Oeste e vai medir forças com o vencedor do confronto entre Sampaio Corrêa e Guarani de Juazeiro-CE, que se enfrentam na próxima quarta-feira, no Castelão, em São Luís (MA).

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Mineirão, o Cruzeiro passeou diante do São Francisco-PA, fazendo 6 a 0. E vai ter outro time modesto pela frente, o Murici-AL que eliminou o América-MG nos pênaltis.

Antes já tinham sido disputado outros três jogos, com classificações de Boavista-RJ, Vitória e Criciúma que eliminaram, respectivamente, Portuguesa, Bragantino e Altos-PI.

Confira os resultados desta quarta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil:

Portuguesa 0 x 2 Boavista-RJ

Vitória 3 x 2 Bragantino

Criciúma 2 x 2 Altos-PI (4 a 3 nos pênaltis)

Murici-AL 0 x 0 América-MG (5 a 4 nos pênaltis)

Sport 3 x 0 Sete de Dourados-MS

Cruzeiro 6 x 0 São Francisco-PA

Internacional 4 x 1 Oeste