Sport elogia adversário e descarta vantagem por encarar time reserva do Cruzeiro

O Sport faz neste domingo contra o Cruzeiro, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, um confronto que poderia ser considerado um pouco menos complicado. Afinal, o adversário está mais focado no jogo da próxima quarta-feira, contra o Grêmio, pelo duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil, e deve poupar alguns titulares.

O problema pontual do Cruzeiro e o bom momento do Sport, que soma 29 pontos e luta por uma vaga no G6, o grupo dos seis primeiros que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores, poderiam levar a um certo favoritismo do time pernambucano. Algo que o técnico Vanderlei Luxemburgo tem procurado evitar.

"Essa coisa (de poupar jogadores) não quer dizer que teremos vantagem. Principalmente contra um clube como o Cruzeiro, que é muito estruturado e tem um elenco forte. Isso não será nenhum tipo de vantagem", desconversa o experiente treinador.

Para o importante duelo, Luxemburgo deve apostar no bom momento do Sport e manter boa parte da escalação. A única mudança será a entrada do lateral-direito Samuel Xavier, que retorna após cumprir suspensão e vai atuar no lugar de Raul Prata.