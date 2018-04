Sport empata com Brasiliense em casa O Sport Recife desperdiçou a chance de ficar entre os oito primeiros colocados do Campeonato Brasileiro da Série B ao empatar com o Brasiliense, por 1 a 1, nesta terça-feira à noite, no estádio da Ilha do Retiro, na abertura da 20ª rodada. O Rubro-Negro, agora, tem 27 pontos, passando da 11ª para a 10ª posição, enquanto o Jacaré, já classificado, tem 37 pontos dividindo a vice-liderança com o Bahia. O líder continua sendo o Náutico, com 39 pontos. O jogo foi bastante equilibrado. O Sport abriu o placar com Canela, aos 40 minutos do primeiro tempo, enquanto Wellington Dias, de pênalti, aos 35 minutos da etapa final empatou para o Jacaré. O placar foi justo apesar das vaias da torcida para o técnico Heriberto Cunha. Nos outros três jogos da noite, os times que jogavam em casa e lutando para fugir da rabeira venceram. Em Goiânia, no estádio Serra Dourada, o Vila Nova venceu o São Raimundo, por 2 a 0, com gols de Luciano, de cabeça, aos 13, e de Wando aos 45 minutos do primeiro tempo. A vitória deixou o time goiano com 26 pontos, em 11º lugar, enquanto o São Raimundo permanece com 22 pontos, em 19º e na zona do rebaixamento. Em Natal, o América venceu o Avaí, por 1 a 0, com gol de Alex Olinda, aos 29 minutos do primeiro tempo. O time potiguar agora soma 23 pontos, em 18º colocado, enquanto o Avaí continua com 32 pontos, em sexto lugar. Em Belém, o remo venceu o Marília, por 4 a 2, com gols de Junior Amorim, Wegno (2) e Rômulo, de pênalti. Para o time paulista marcaram Anderson Lobão e Wellington Amorim. A 20ª rodada será completada com quatro jogos na sexta-feira e outros quatro no sábado.