Sport empata e divide 1º lugar com Náutico O Sport desperdiçou em casa a chance de se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, ao empatar com o Londrina, por 1 a 1, neste sábado à tarde, na Ilha do Retiro. Com o resultado, o Sport divide a liderança com o rival Náutico, ambos soma 15 pontos, só existindo uma pequena diferença no saldo de gols - 4 a 3 a favor do Náutico, que sexta-feira venceu o CRB por 3 a 1. O Sport teve muitas dificuldades para sair da defesa para o ataque. Além disso, encontrou o Londrina bem armado na defesa. O primeiro gol do jogo foi marcado pelo volante Dário, contra, aos seis minutos: 1 a 0 Sport. O Londrina foi um time valente e empatou aos 37 minutos do segundo tempo com Fumaça. O time do Paraná, agora, soma 11 pontos. Em Santa Catarina, o Joinville venceu o Gama, por 4 a 3. O time catarinense chegou aos sete pontos deixando a vice-lanterna para o adversário, que só tem seis. A derrota deve provocar a demissão do técnico Cristiano Baggio. Já existem até eventuais substitutos como Wagner Oliveira, ex-América-MG, além dos técnicos paulistas Luiz Carlos Ferreira e Roberval Davino. Jorge abriu o placar para o time da casa logo no primeiro minuto. Leonardo Manzi empatou aos 23, mas Didi recolocou o Joinville em vantagem aos 32. No final do primeiro tempo, aos 43 minutos, Anderson empatou. No segundo tempo, o Joinville fez 4 a 2 com gols de Didi, cobrando pênalti aos 12 e Jorge aos 21. Nem diminuiu para o Gama aos 38 minutos.