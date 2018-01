Sport empata em Ribeirão Preto O Botafogo de Ribeirão Preto não conseguiu passar de um empate por 1 a 1 na sua estréia na Copa do Brasil, hoje à noite, contra o Sport. Os gols ocorreram ainda no primeiro tempo, no Estádio Santa Cruz, no Interior paulista. Com um gol marcado fora, o Sport jogará pelo empate sem gols, no dia 20, em Recife, para passar à fase seguinte da competição. O Botafogo terá de vencer ou empatar por um placar acima de dois gols. A repetição do placar levará a definição da vaga à cobrança de pênaltis. O Sport começou melhor, pressionando o time paulista, vice-campeão paulista do ano passado. Numa falha defensiva, Victor aproveitou-se e, ao entrar na área, tentou fazer cruzamento para Fabinho. Índio, porém, tentou interceptar a bola e desviou-a para sua própria meta, fazendo gol contra, aos 9 minutos. O Botafogo continuou perdido em campo e, na primeira chance que teve, empatou. Ceará recebeu na ponta direita e emendou para o canto direito de Adinan, aos 19 minutos. A partir dos 30 minutos da etapa inicial, uma forte chuva caiu em Ribeirão Preto, mas o gramado não teve poças d?água e a bola correu normalmente. No entanto, algumas jogadas foram evitadas por causa da água. O Botafogo foi mais ousado no segundo tempo e acertou duas bolas na trave do goleiro Adinan, mas não conseguiu a vitória.