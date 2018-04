Sport encara Figueirense na estreia do Brasileirão para retomar boa fase O Sport ainda não se encontrou na temporada de 2015. Foi eliminado do Estadual e da Copa do Nordeste nas semifinais e vem de derrota para a Chapecoense por 2 a 0, pela segunda fase da Copa do Brasil. A diretoria diz que o técnico Eduardo Baptista, filho de Nelsinho Baptista (hoje no Japão), continua firme e forte no cargo, mas para que esse confiança não acabe é necessário um bom início de Campeonato Brasileiro. O time estreia neste domingo, às 16 horas, contra o Figueirense, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife.