Sport encara Palmeiras como uma final Ainda no clima da vitória reabilitadora em cima do Santa Cruz, terça-feira, o Sport se prepara para enfrentar o Palmeiras, neste sábado, na Ilha do Retiro. O elenco rubro-negro treinou pesado, nesta quinta-feira, de olho na batalha contra o time paulista. Caso consiga vencer o adversário, - líder do Grupo B da Segunda Divisão com seis pontos ganhos - no jogo de sábado e no próximo dia 18, o time pernambucano, que soma três pontos em dois jogos realizados, poderá assumir a liderança isolada do quadrangular. A equipe rubro-negra corre contra o tempo para evitar desfalques. O zagueiro Gaúcho e os meias Cléber e Nildo recebem atenção intensiva do departamento médico para o tratamento de pequenas contusões. O técnico Hélio dos Anjos não esconde a ansiedade e reconhece a importância da partida de sábado, não só por ela acontecer na metade desta fase semifinal, mas também pelo Sport fazer dois jogos fora de casa, logo em seguida. "Sabemos que será preciso ter 100% de aproveitamento em casa para definir a classificação nesses dois jogos fora." Hélio ressaltou ainda que o papel da torcida será fundamental para a equipe superar o adversário. "A torcida tem que se engajar com o time para fazer o adversário se sentir realmente fora de casa."