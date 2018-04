Sport entra na discussão e diz que é o campeão brasileiro de 87

Depois dos argumentos de São Paulo e Flamengo, chegou a vez do Sport dar a sua versão sobre quem é, de fato, o campeão brasileiro de 1987. "Não dá para criar polêmica em torno desse assunto, não se pode ir contra os fatos", assegura o vice-presidente de futebol do Sport Clube do Recife, na época presidente, Homero Lacerda, ao enumerar: o Sport Clube de Pernambuco ganhou o título, reconhecido pela CBF e pela FIFA. Recebeu o troféu das mãos de um representante da Caixa Econômica Federal. O clube participou da Copa Libertadores do ano seguinte, como campeão brasileiro. Veja também: Leia a íntegra da carta do Flamengo ao São Paulo pela taça Opine: a CBF está certa em entregar o troféu do pentacampeonato ao São Paulo Presidente do São Paulo não abrirá mão da 'taça das bolinhas' A vitória do Sport foi consagrada, posteriormente, por decisão judicial transitada em julgado - o que significa uma sentença definitiva, à qual não cabe recurso ou apelação. O clube pernambucano foi autor de ação, em fevereiro de 1988, na 10.ª Vara da Justiça Federal, cuja sentença - de primeira instância - confirmou o time campeão de 1987 e não foi reformada por nenhuma das instâncias seguintes. A sentença, que consta do processo 00.0004055.0 de 2 de maio de 1994, foi proferida pelo juiz federal Hélio Wanderley de Siqueira Filho. "A direção do Flamengo não pode levianamente dizer que é pentacampeão brasileiro", reforça Lacerda. "Insurgir-se contra uma sentença transitado em julgado é se comportar como pária da sociedade e o Flamengo não merece isso; o Flamengo orgulha o Brasil." Querendo acabar de vez com essa "leviandade", o Sport estuda a possibilidade de entrar na justiça, informou o dirigente do clube. "É ruim ficar assistindo ao debate que se desenrola no Sudeste sem ser ouvido". De forma direta ele aponta a TV Globo, a Coca-Cola e a Vasp - patrocinadores - de terem compartilhado do "absurdo". "A princípio elas não sabiam, mas depois foram alertadas e nada fizeram." Os acontecimentos Os acontecimentos nas palavras de Homero Lacerda: Em 1987 existiam 32 clubes na Primeira Divisão. Eles foram divididos em dois módulos de 16 times cada. Um verde e um amarelo. O regulamento do campeonato determinava o cruzamento, no final, entre os dois primeiros lugares de cada módulo, num quadrangular que definiria o campeão e vice-campeão brasileiros. O Flamengo, vitorioso do módulo verde, recebeu o troféu João Havelange e o Sport, vitorioso do módulo amarelo, o troféu Roberto Gomes Pedrosa. Nos jogos de ida e volta, Sport e Guarani, segundo colocado do módulo amarelo, compareceram nas datas e horários marcados, para os jogos com o Flamengo e Internacional, segundo lugar do módulo verde. Nenhum dos dois compareceu aos jogos, descumprindo o regulamento. Sport e Guarani jogaram entre si e o Sport foi o vencedor. Ganhou o título. Segundo Lacerda, Carlos Miguel Aidar, então presidente do São Paulo, e Márcio Braga, na época presidente do Flamengo, são dois dos principais responsáveis pelo "absurdo", ao lado do então presidente da CBF, Otávio Pinto Guimarães, que "não tinha firmeza e permitiu "toda uma situação que girou em torno de dinheiro". Até então não se televisionava os jogos do campeonato, diz Homero Lacerda. De acordo com ele, o Clube dos 13 até então não existia e foi criado para vender os direitos televisivos. Todos os times dos 13 foram colocados em um só módulo - o verde - e os patrocínios foram distribuídos apenas com os integrantes desse módulo. Eles quiseram relegar o módulo amarelo e desconhecer o regulamento. Lacerda disse ter informado os patrocinadores sobre o regulamento, mas nada aconteceu. "O Sport exigiu o cumprimento do regulamento e se insurgiu contra a baderna da época", disse. "O clube dos 13 hoje é democrático, mas nasceu equivocadamente, sem critérios claros."