Sport esbanja otimismo contra Palmeiras O Sport está cheio de otimismo para o jogo com o Palmeiras, neste sábado, às 21h40, na Ilha do Retiro. O confronto vale a liderança do grupo B da fase final da Série B do Brasileiro, já que o time paulista tem 6 pontos, contra 3 dos pernambucanos. A maior prova dessa confiança veio do diretor de futebol do Sport, Wanderson Lacerda, que disse que o elenco do time pernambucano é melhor do que o do Palmeiras. "Não tenho dúvidas disso. Eles têm dois bons jogadores e só. O nosso elenco é forte e tem plenas condições de vencer o Palmeiras nos dois confrontos", afirmou o dirigente. Para o técnico Hélio dos Anjos, a grande preocupação é com a arbitragem do amazonense Washington José Alves. ?Esse é um jogo diferenciado. Me preocupa, apesar do bom precedente dele. Se viesse o Carlos Eugênio Simon (Fifa/RS), eu ficaria tranqüilo", explicou. Mesmo assim, ele prevê: "Será um duelo de gigantes, sensacional". O meia Mancini cumpriu suspensão, mas deve ficar como opção no banco. Já o zagueiro Marcão, que teve boa atuação contra o Santa Cruz, permanece como titular. Enquanto que o volante Fernando César continua fora do time, recuperando-se de contusão.