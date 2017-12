Sport espera adversário para definir equipe O Sport embarcou indefinido para São Paulo, onde nesta quarta-feira enfrenta o Palmeiras pela segunda rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Hélio dos Anjos aguarda a escalação do adversário para confirmar sua equipe, além de ainda não saber se o atacante Valdir Papel estará liberado para entrar em campo. Se Papel não puder jogar, o treinador poderá adotar uma formação pouco usual, colocando o meia Nildo no ataque, ao lado de Wéldon, o que, segundo ele, permitiria um meio-campo com mais possibilidade de bola. Para o volante Fernando César, esta eventual estratégia deixaria o time mais cauteloso atrás e com mais mobilidade na frente. Toda cautela é pouca, na avaliação do volante Vágner Mancini, já que o Palmeiras tem jogadores de velocidade e gosta de aproveitar os contra-ataques. O meia Cléber, que estava sentindo dores na virilha, participou nesta terça pela manhã do coletivo de 40 minutos na Ilha do Retiro e nada sentiu, devendo ser escalado. Já o atacante Clayson Rato, com uma infecção pubiana, ficará no banco. Mesmo com o setor ofensivo deficitário desde que a dupla de ataque - Valdir Papel e Adriano Chuva - se contundiu de forma mais séria, desfalcando o time há várias partidas, Hélio dos Anjos não teme o time paulista nem uma anunciada revanche (o Palmeiras foi derrotado em casa por 3 x 2 no último enfrentamento dos dois times). "Sabemos que é muito complicado, que o jogo será dificílimo, mas estamos tranqüilos", afirmou ele, ao lembrar que o rubro-negro não perdeu nenhum dos dois jogos disputados em São Paulo neste campeonato.