Sport estaria interessado em quatro jogadores do Corinthians

Com a ida do técnico Nelsinho Baptista do Corinthians para o Sport, o clube pernambucano estaria interessado em quatro jogadores do time paulista, mesmo com a queda da equipe alvinegra para a Série B do Brasileirão. O atacante Finazzi, os zagueiros Betão e Zelão, e o meia Héverton são os alvos do Sport para se reforçar para 2008. Porém, o presidente do clube pernambucano, Milton Bivar, negou interesse no artilheiro corintiano. Já os defensores estão bem cotados, pois o Sport perdeu a sua zaga titular. Zelão e Betão iriam para Recife para substituir César, que foi para o Figueirense, e Igor, que não chegou a um acordo com a diretoria do Sport.