Sport evita euforia e repete estratégia contra o Corinthians para evitar queda

Precisando ganhar e torcer por um tropeço de Coritiba ou Vitória para não ser rebaixado, o Sport pretende evitar qualquer clima de euforia para o duelo contra o Corinthians neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Corinthians se despede do Brasileiro com testes em campo no Recife

Depois de uma péssima sequência de resultados, o time pernambucano venceu as duas últimas partidas e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. Está em 17.º lugar com 42 pontos, um atrás do Coritiba, que enfrenta a Chapecoense fora de casa, e do Vitória, que recebe o Flamengo. Um triunfo sobre o campeão e já desinteressado Corinthians, além de um empate de um dos adversários, garantem o Sport na Série A em 2018.

Ainda assim, a ordem é por cautela ao duelo decisivo. "Precisaremos de paciência. A gente sabe que vai ter euforia, ansiedade de marcar logo o gol. Mas se trata de uma decisão, onde quem erra menos vence. Então não podemos entrar no 'oba-oba' de fazer logo o gol, pois não podemos dar contra-ataque para o Corinthians, que é perigoso", avaliou o atacante André.

A cautela, aliás, promete ser a tônica também na escalação. Satisfeito com as últimas atuações, o técnico Daniel Paulista promete não mexer na equipe. O chileno Mena, assim, segue improvisado no meio de campo, com Sander atuando na lateral esquerda, enquanto que Diego Souza, Marquinhos e André complementam o sistema ofensivo.