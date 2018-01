Sport faz 7 a 2 e humilha Botafogo O Botafogo de Ribeirão Preto deu outro vexame, em sua terceira participação na Copa do Brasil (em 1999, foi goleado por 5 a 0 pelo Bahia), nesta quarta-feira à noite, na Ilha do Retiro, em Recife. O time paulista foi goleado por 7 a 2 pelo Sport - o primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1. Todos os gols foram marcados no segundo tempo. O Sport se classificou para a próxima fase e se vingou do rebaixamento no último Campeonato Brasileiro, decretado pelo Botafogo. Depois de um primeiro tempo movimentado, a etapa final tornou-se um show de gols. Ronaldão aos 2 e Fabinho aos 5 minutos abriram a vantagem de dois gols para o Sport, mas o Botafogo, aos 8, com gol de pênalti de Alexandre Gaúcho, esboçou uma reação. Porém, Ronaldão marcou o terceiro aos 15 e desestruturou a equipe botafoguense. Aos 18 minutos, Gaúcho, em cobrança de pênalti, ampliou o placar e Ricardinho fez o quinto, aos 22. Aí, dois botafoguenses - Wagner e Alexandre Gaúcho - perderam a cabeça e foram expulsos. Aos 36, Ricardinho fez o sexto do time pernambucano. Chris, de pênalti, descontou aos 39 e Ricardinho, aos 44, fechou o placar. Além do vexame, o time dirigido por Nicanor de Carvalho perdeu as primeiras colocações no Campeonato Paulista e foi derrotado nas três últimas partidas. "Agora é a vergonha na cara que tem de falar mais alto", disse Carvalho. "Não consigo encontrar explicações, todos ficaram olhando nas bolas aéreas", emendou o treinador, irritado, ao sair de campo.