Sport faz promoção e quer estádio lotado O Sport já colocou à venda os ingressos para o jogo de sábado com o Brasiliense, na Ilha do Retiro, quando será decidido quem continua no páreo e quem se desclassifica na Série B do Campeonato Brasileiro. O preço único será de R$ 5,00 (exceto as cadeiras R$ 20,00 para sócios e R$ 40,00 não-sócios), pois o clube quer lotar seu estádio e jogar com o apoio da sua torcida. Embora baste um empate para o rubro-negro conquistar a segunda vaga do seu grupo - o líder Palmeiras já está classificado - o time deve jogar buscando a vitória. "Temos que sair para o gol, a cautela só deve ocorrer nos minutos finais, dependendo do encaminhamento da partida", afirmou o goleiro Maizena, que conta com o apoio da torcida para a equipe se sair bem. No treino tático realizado nesta quinta-feira, o treinador poupou Gaúcho, Adriano Chuva e Valdir Papel, que se recuperam de contusões. Somente no sábado o time deve ser definido.