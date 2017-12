Sport ganha do Caxias pela Série B O Sport venceu o Caxias de virada, por 2 a 1, nesta sexta-feira, e subiu provisoriamente para a sexta posição na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. O Caxias continuou na penúltima posição, com 16 pontos. O time da casa saiu na frente com Bebeto, de cabeça, aos 11 minutos. A virada pernambucana aconteceu no segundo tempo, com Vinícius, aos 2, e Baggio, de cabeça, aos 37 minutos. O Caxias até teve a chence de ganhar a partida, mas desperdiçou um pênalti no segundo tempo.