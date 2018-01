Sport ganha do União Barbarense Não fosse o goleiro Samir, do União Barbarense, o Sport Recife teria conseguido uma expressiva goleada nesta segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo assim, com justiça, o time pernambucano venceu por 2 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE). O Sport assumiu a vice-liderança, com quatro pontos, enquanto o time paulista permanece com três pontos. O Sport tinha mais iniciativa para procurar o ataque, mas afoito, não tinha paciência para passar pela forte marcação armada pelo time de Santa Bárbara d?Oeste. Sem conseguir chegar perto da área, o time pernambucano tentava marcar no jogo aéreo, mas a bem postada defesa do União sempre levava a melhor. Outra opção era o potente chute do zagueiro Sandro, mas o goleiro Samir mostrava serviço. A torcida vaiava, enquanto Samir praticava grandes defesas. "Esta é minha obrigação. Treino para não deixar nenhuma bola entrar", disse no intervalo. Mas a história mudou no segundo tempo. Aos 17 minutos, no chute de fora da área de Cleiton Xavier, a bola acabou tocando na mão de Fábio Duarte e o juiz marcou pênalti. Rinaldo cobrou e colocou o Sport na frente. Só assim mesmo para superar o inspirado Samir. No final, aos 39 minutos, o Sport definiu sua vitória com Éder, em um chute de fora da área, com uma ajuda do "morrinho artilheiro". Desta vez, Samir deu azar. No próximo domingo, o Sport vai até Maceió (AL), onde enfrenta o CRB. O União Barbarense encara na sexta-feira o Bahia, em Salvador (BA). Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.