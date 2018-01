Sport ganha e também é líder da Série B O Sport Recife venceu o Gama, por 2 a 1, neste domingo à tarde, na cidade satélite de Gama, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. O time pernambucano divide a ponta com o Botafogo-RJ. Ambos têm 14 pontos, mas o time carioca leva vantagem no saldo de gols - 8 contra 3. O Sport saiu na frente com Nildo aos 30 minutos do primeiro tempo. O zagueiro Gaúcho, cobrando pênalti, ampliou aos 36 minutos do segundo. No final, aos 41 minutos, Luciano Fonseca, também de pênalti, diminuiu para o time local, que continua com seis pontos e na 22ª posição. No Estádio do Café, o Londrina venceu a Anapolina, por 4 a 2, na sua segunda vitória consecutiva em casa pelo mesmo placar - tinha vencido a Portuguesa de Desportos. Os dois times têm 10 pontos, mas pelos critérios de desempate o Londrina é oitavo e a Anapolina é 12ªcolocada. Cacá, de pênalti, abriu o placar para os visitantes aos 12 minutos. A virada ainda aconteceu no primeiro tempo, com Fumaça aos 18 e Paraguaio aos 37 minutos. A Anapolina empatou no começo do segundo tempo, com Rubsen aos nove. Mas o jogo era dominado pelo time da casa que só precisou de paciência para buscar a vitória, com mais dois gols marcados por Valdeir aos 16 e Marcelo Silva aos 35 minutos.