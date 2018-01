Sport garante vaga no quadrangular final O Sport empatou com o Brasiliense, por 1 a 1 , neste sábado à tarde, na Ilha do Retiro, e se classificou para o quadrangular final da Serie B do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Silvio Criciúma para o Sport e Tiano para o Brasiliense. Nos primeiros 20 minutos o Sport se limitou a impedir o Brasiliense de jogar. Depois encontrou seu ritmo e passou a buscar o gol, como prometido pelo técnico Helio dos Anjos. O Rubro-Negro pernambucano registrou seis jogadas de ataque. O gol veio aos 36 minutos com Silvio Criciúma. Ele recebeu passe de Nildo, em cobrança de falta, e colocou no canto esquerdo de Donizetti. O Brasiliense só ameaçou concretamente o adversário nesta primeira etapa com Iranildo numa tabela com Pituca pouco antes do gol do Sport. No início do segundo tempo, o técnico Vagner Benazzi substituiu o atacante Jajá por Tiano, que logo fez o gol de empate, ao cobrar falta no canto direito de Maizena. Assustado, Hélio dos Anjos mexeu imediatamente na equipe, substituindo os dois atacantes. Com o empate o Brasiliense criou ânimo para tentar a virada no placar. A partida passou a ser muito disputada e parte da torcida pernambucana começou a deixar o estádio, nos minutos finais, temendo assistir à derrota do seu time. Aos 46 minutos, Iranildo cobrou uma falta perigosa, mas jogou para fora.